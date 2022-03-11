Оккупанты продолжают атаковать ядерные объекты Украины.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко не исключил подготовку россиянами "сирийского сценария" развития событий.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Uaразом.

В этом контексте Денисенко обратил внимание на распространение россиянами фейков о якобы подготовке Украиной "химической атаки", которые, по словам Зеленского, могут свидетельствовать о подготовке такой атаки самой страной-агрессором.

"В течение последних трех недель россияне активно делали вбросы о "биохимических лабораториях" на территории Украины. К сожалению, мы не можем исключать, что россияне готовят "сирийский сценарий". Здесь есть два аспекта. Первый – это военный, и этим сейчас занимаются соответствующие службы Украины, чтобы понять, что мы можем противопоставить, как мы будем противопоставлять. Думаю, соответствующие структуры обязательно обнародуют все, что надо знать населению. С другой стороны, это огромный информационный удар, который мы должны наносить со всех точек мира. То есть, россияне должны понимать, что химическая атака будет стоить им значительно больше, чем просто вторжение", - сказал Денисенко.

Как писал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал заявления РФ о создании биологического оружия в Украине дезинформацией и провокацией.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии, опасности в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Этот твит для протокола", - отмечал Кулеба.

Фейки россиян опроверг в своем очередном обращении и украинский президент Владимир Зеленский: "Мы адекватные люди. Я - президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового уничтожения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ".

Кроме того, оккупанты продолжают атаковать ядерные объекты Украины. Террористам уже удалось захватить ЧАЭС и Запорожскую АЭС. В ночь на 11 марта захватчики обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове.

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