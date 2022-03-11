В Государственной инспекции ядерного регулирования нападение назвали "актом ядерного терроризма".

Вечером 10 марта российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов", расположенной на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"В очередной раз Российская Федерация осуществила акт ядерного терроризма!!! ... По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений пока не является полным. Сейчас информация о последствиях повреждений уточняется персоналом", - говорится в сообщении.

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов. Как сообщал УНИАН, ранее, 6 марта, установка уже подвергалась бомбардировке:

была полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;

повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения кластерной галереи линейного ускорителя электронов;

в некоторых местах появились поверхностные повреждения основного здания установки;

повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ЯПУ "Источник нейтронов";

выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

"До начала агрессии РФ ЯПУ "Источник нейтронов" находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24.02.2022 оперативным персоналом ЯПУ "Источник нейтронов" была переведена в глубокое подкритическое состояние", - отметили в Госинспекции.

10 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом". По словам главы МИД, маниакальности РФ по распространению фейков о биологическом и химическом оружии "вызывает глубокую тревогу".

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