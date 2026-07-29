Россия вооружает свои корабли пулеметами для защиты от морских дронов (фото)

Систему защиты установили на корвете "Стойкий" и фрегате "Адмирал Григорович".

На корвете "Стойкий" Балтийского флота РФ, базирующемся в Балтийске, установили несколько 12,7-мм пулеметов "Корд" и 7,62-мм пулемет Калашникова. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Военный Осведомитель".

"Корвет "Стойкий" проекта 20380 типа "Стерегущий" Балтийского флота, базирующегося в Балтийске Калининградской области, оснастили несколькими 12,7-мм пулеметами "Корд" и 7,62-мм ПКМ на борту для защиты от беспилотных катеров. Дополнительные пулеметы калибра 12,7 мм можно увидеть также на фрегате "Адмирал Григорович", – пишет канал.

В то же время аналитики "Милитарного" отмечают, что корвет "Стойкий" в настоящее время преимущественно задействуется для выполнения эскортных миссий. В частности, известно, что корабль обеспечивал сопровождение российского грузового судна, которое заходило в сирийский порт Тартус для доставки грузов и пополнения запасов авиабазы Хмеймим.

Видео дня

В конце октября прошлого года корвет также отправился к берегам Африки, где принял участие в международных военно-морских учениях Will to Peace 2026 вместе с кораблями Китая, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Южно-Африканской Республики.

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356Р, который до недавнего времени сопровождал российские танкеры в районе Ла-Манша, также усилил своё вооружение. Во время пребывания в Балтийске на его носовой части установили четыре 12,7-мм пулемета.

РФ хочет защитить свои корабли

Напомним, РФ приступила к оснащению своих крупных надводных кораблей новыми системами радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять атакам украинских беспилотников. Комплекс под названием "Пероед-М" был замечен на четырёх кораблях ВМФ России: ракетном крейсере проекта 1164 "Варяг", корвете проекта 20380 "Стерегущий", большом противолодочном корабле проекта 1155 "Удалый" и сторожевом корабле проекта 11540 "Неустрашимый". "Пероед-М" сочетает в себе систему обнаружения дронов с оборудованием радиоэлектронного противодействия и предназначен для противодействия небольшим FPV-дронам и разведывательным квадрокоптерам.

Вас также могут заинтересовать новости: