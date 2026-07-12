Россия вооружила свои корабли новой системой защиты против украинских дронов

Этот комплекс сочетает в себе систему обнаружения дронов с оборудованием радиоэлектронного подавления.

Россия приступила к оснащению своих крупных надводных военных кораблей новыми системами радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять атакам украинских беспилотников. Об этом сообщает The Defence Blog.

Отмечается, что комплекс, получивший название "Пероед-М", был замечен на четырех кораблях ВМФ России: ракетном крейсере проекта 1164 "Варяг", корвете проекта 20380 "Стерегущий", большом противолодочном корабле проекта 1155 "Удалой" и сторожевом корабле проекта 11540 "Неустрашимый".

В издании напомнили, что "Пероед-М" сочетает в себе систему обнаружения дронов с оборудованием радиоэлектронного подавления и предназначен в первую очередь для противодействия небольшим FPV-дронам и разведывательным квадрокоптерам.

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Комплекс работает в паре с радиолокационной станцией "Репейник", которая способна обнаруживать цели с радиолокационной сигнатурой, размером не превышающей размер коммерческого квадрокоптера, на дальности до 15 километров и на высоте до 5 000 метров. Как только "Репейник" обнаруживает цель, он может дать команду автоматической самонаводящейся турели, которая подавляет каналы управления и видеосвязи дрона на расстоянии до примерно 2,5 километра, работая в широком диапазоне частот.

В издании отметили, что изначально "Репейник" был предназначен для пехоты, так как эта радиолокационная станция является переносной. Она может работать до восьми часов от встроенного аккумулятора.

Аналитики уверены, что к такому решению россиян подтолкнули именно украинские атаки беспилотниками. Однако они не могут с уверенностью сказать, что "Пероед-М" сможет справиться с поставленной задачей.

Россия спустила на воду новый ракетный корабль

Ранее на "Амурском судостроительном заводе" (АСЗ) состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Шторм" проекта 22800, заложенного в июле 2020 года. Это третий корабль серии, строящийся на АСЗ по проекту конструкторского бюро "Алмаз". Всего россияне построили около 15 таких кораблей.

Представители проекта 22800 "Каракурт" относятся к кораблям третьего ранга. Их главное назначение - ведение боевых действий в прибрежной морской зоне. Длина корабля составляет 67 м, водоизмещение - 800 т.

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