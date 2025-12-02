Российская армия также продвинулась вблизи Шахматного, Николаевки в Донецкой области и Каменского в Запорожской области.

Враг оккупировал Казацкое (оккупационное советское название Московское), а также продвинулся в Покровске, Мирнограде в Донецкой области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В их Telegram-канале отмечается также, что российская армия продвинулась вблизи Шахматного, Николаевки в Донецкой области и Каменского в Запорожской области.

В то же время командир одного из подразделений центра специального назначения с позывным "Джек" в эфире "Киев24" заявил, что российские оккупанты пытаются продвигаться малыми группами и используют дроны, чтобы пытаться прорваться.

"В основном, наше подразделение полностью обеспечено для работы в зимних условиях. Так, ожидаем стабильности на большинстве направлений, хотя локальные попытки активизации противника возможны и они, скорее всего, и будут. Противник пытается, где находит слабые места в нашей обороне, там и проводить активные свои действия", - добавил защитник.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты продвинулись в трех областях, а именно Донецкой, Запорожской и Харьковской. Так, враг имел продвижение вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожской области. Также российская армия увеличила "серую зону" вокруг Гуляйполя и закрепилась на позициях севернее города.

Кроме того, противник имел продвижение в районе населенного пункта Ступочки в Донецкой области - южнее Часового Яра. Имели успехи захватчики и неподалеку Двуречанского, которое расположено вблизи границы с Россией на Харьковщине.

Сегодня, 2 декабря, стало известно, что оккупанты, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтика" в одном из районов Покровска, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего города. После этого они поспешно убежали, продолжается зачистка вражеских групп.

Оперативное командование "Восток" отметило, что попытки российских оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации о том, что они якобы контролируют город, ведут к существенным потерям их живой силы.

