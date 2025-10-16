Президент отмечает, что этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

Этой ночью Россия ударила по нашей энергетике и гражданской инфраструктуре более 300 ударными дронами и 37 ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что из ракет значительное количество - баллистические. Под атакой оказалась инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

"На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен", - подчеркнул он в своем Telegram-канале. В Харьковской области россияне били по критической инфраструктуре, по части Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Есть раненые. Повсюду идет восстановление сейчас. Работают службы", - добавил президент.

Он также заявил, что "есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений".

"Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это зависит от Соединенных Штатов Америки, от Европы и от всех партнеров, "чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война". "Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия атаковала Чернигов и Нежин. В частности, в Нежине дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. Враг также атаковал одно из предприятий Чернигова.

На Полтавщине Россией были атакованы объекты газодобычи "ДТЭК Нефтегаз". Их работа была приостановлена. Из-за атаки без газоснабжения остались 6 тысяч 450 потребителей в 6 населенных пунктах.

