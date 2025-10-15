Несколько украинских делегаций работают над тем, чтобы максимально увеличить влияние встречи лидеров.

Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно урегулирования войны в Украине после того, как он поспособствовал обмену заложниками на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

В издании напомнили, что 17 октября у Трампа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол Украины в США Ольга Стефанишина поделилась с журналистами, что лидеры обсудят просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов.

Кроме того, до встречи Трампа и Зеленского команды США и Украины проведут двусторонние переговоры.

"У нас есть несколько украинских делегаций, которые работают над тем, чтобы максимально увеличить влияние встречи лидеров в эту пятницу. Это совершенно новый формат взаимодействия: военные группы работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами для координации усилий, делегации по экономике и энергетике сосредоточены на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины путем мобилизации участия США в закупках газа", - рассказала Стефанишина.

Представитель Белого дома в разговоре с журналистами заявил, что Трамп давно хотел завершить войну между Россией и Украиной. По его словам, президента США вдохновило урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне 17 октября. Президент Украины также сообщил, что планирует провести и другие важные встречи, в том числе с некоторыми оборонными компаниями, отдельными сенаторами и конгрессменами.

Позже запланированную встречу подтвердил и Трамп. Издание Axios со ссылкой на источники писало, что в ходе встречи лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможность отправки дальнобойных ракет Tomahawk.

