Войска РФ атаковали города ударными беспилотниками.

Российская армия атаковала Чернигов и Нежин, есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, в частности, атакован город Нежин в Черниговской области.

"Российские войска атаковали город ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, один человек ранен", - говорится в сообщении.

Видео дня

На местах событий работают все соответствующие службы.

Об ударе также сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, поражено одно из предприятий Чернигова.

"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует", - отметил чиновник.

Российские удары по Украине - важные новости

Напомним, ночью 16 октября россияне атаковали Полтавскую область - были поражены объекты газодобычи "ДТЭК Нефтегаз". Известно, что захватчики запустили по энергетической инфраструктуре ракеты и БПЛА.

Ночью 12 октября армия РФ нанесла по Одесской области дроновый удар. В городе Белгород-Днестровский был поврежден объект электроэнергетики, разрушено здание столовой базы отдыха, из-за попадания произошло возгорание, повреждено двухэтажное административное здание и отель.

Пострадали частные дома, в одном из которых была травмирована молодая женщина. Тогда же в Подольском районе Одесской области из-за ударов врага был поврежден объект газотранспортной инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: