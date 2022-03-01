Ситуация в Донецкой области тяжелая, есть проблемы с электроэнергией.

Ночь в Донецкой области с 28 февраля по 1 марта прошла неспокойно. Мариуполь и Волноваха остаются под контролем Украины, но ситуация непростая. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области.

По его словам, Волноваха почти уничтожена. ВСУ контролируют город, но враг постоянно его обстреливает. Разрушено много зданий, эвакуировано около 30 человек, ещё около 100 уехали самостоятельно.

"Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало. В Верхнеторецком частично жители возобновили электроснабжение своими силами. Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая. В Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС", – заявил глава ОГА.

Также утром начались обстрелы в направлении Луганского. Пострадавших гражданских нет.

В Мариуполе перебиты линии электропередач, город без электричества. Ремонтники под обстрелами восстанавливают инфраструктуру, чтобы Мариуполь получил нужную электроэнергию.

Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказав во время телемарафона

"Мы 5 дней получаем артобстрелы по жилым массивам. Нас бьют из тяжелой артиллерии, нас накрывают "Градами", нас бьют авиацией. Мы имеем разрушение инфраструктуры мирной - школы, дома. Есть много раненых, есть убитые мирные - женщины, дети", - сказал он.

"Это те "освободители", которые идут освобождать русскоязычное население. Это - не освободители. Это - русские нацисты, которые устраивают сегодня геноцид украинского народа", - добавил Бойченко.

По его словам, сегодня на обороне Мариуполя и страны стоят "лучшие сыны своего отечества". "Это национальная гвардия, полк "Азов" и ВСУ, которые сегодня делают все, чтобы не отдать Мариуполь. Они (оккупанты - УНИАН) рвутся со всех направлений. Мы ведем ожесточенные бои, которые не прекращаются ни на минуту", - добавил он. Бойченко сообщил, что город "остается без электроэнергии, нет тепла".

По его словам, ремонтники не боятся под обстрелами восстанавливать инфраструктуру, чтобы город получил электроэнергию.

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