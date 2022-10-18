Речь шла о необходимости посещения колонии в Еленовке, пленных на территории как России, так и Украины.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, о чем говорил с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой во время первой встречи, которая состоялась сегодня во время обмена пленными.

В Facebook он сообщил, что, в частности, речь шла о необходимости активизировать репатриации военнопленных и освобождения гражданских заложников.

Лубинец отметил, что во время переговоров обсудили необходимость посещения колонии в Оленевке стороной Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны, выработка путей посещение военнопленных, осмотр мест их содержания, как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине. Украинский омбудсмен отмечает, что речь шла о необходимости двустороннего взаимодействия во многих вопросах в отношении гражданских лиц; предоставление возможности военнопленным звонить в родные; тщательные поиски без вести пропавших; объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях; документов для беженцев.

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"По завершению встречи, договорились направить официальные письма для реализации обсужденных задач, предусматривающих защиту прав людей. Надеюсь, что реализация обсужденных предложений, станет весомым шагом для помощи нашим гражданам", - написал Лубинец.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, из российского плена уволили 108 украинских женщин. Среди них 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов.

Обмен пленными-что известно

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек

11 октября с плена было освобождено 32 наших воина.

13 октября с российского плена освобождены еще 20 наших воинов: 14-воинов ВСУ, 4 бойцов ТРО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС.

Среди них есть те, что россиянами содержались в Оленевке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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