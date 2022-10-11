Возвращено также тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Сегодня из плена освобождены 32 наших воина.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Среди освобожденных - офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести", - пишет он.

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Ермак отмечает, что погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). "Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь - девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем", - добавил он.

Ермак отмечает, что сегодня освобожден рядовой, служивший вместе со своим старшим братом.

"Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери. Невыразимая боль и печаль", - пишет Ермак.

Он отмечает, что освобожденные сейчас проходят медицинский осмотр, будут восстанавливаться, увидят своих родных.

Он поблагодарил за замечательную работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Освобождение защитников Украины из вражеского плена-важные новости

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек.

В частности, 21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины.

По информации Министерства внутренних дел, среди освобожденных были 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Также среди освобожденных - 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью. Кроме того, были освобождены пятеро командиров, которые будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

29 сентября состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина вернула четырех морпехов и двух гражданских.

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