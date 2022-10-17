Они несколько месяцев скрывалась на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Медика Викторию Обидину с "Азовстали", которую русские разлучили с четырехлетней дочерью, сегодня освободили из плена.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Юлия Гришина.

"До слез... Медика с "Азовстали", которую россияне разлучили с ее 4-летним ребенком, освободили из плена", - написала она под фотографиями женщины и ее дочери.

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Следует отметить, что женщина вместе с четырехлетней дочерью Алисой несколько месяцев скрывалась на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В мае российские военные разлучили ее с ребенком и отправили в один из фильтрационных лагерей на оккупированной Россией территории.

Оккупация Мариуполя - что известно

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

17 октября из российского плена освободили 108 украинских женщин. Среди них 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов.

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