После двухдневной магнитной бури начался период затишья. Долго ли он продлится?

После двух напряжённых дней, когда 19–20 августа наблюдались активные колебания магнитного поля, ситуация стабилизировалась.

По данным meteoagent, максимальный 3-часовой показатель Kp-индекса на 22 августа ожидается в районе 2-3. Это означает, что магнитной бури не будет.

Прогноз от SpaceWeatherLive указывает, что никаких значительных солнечных событий или всплесков ветра также не ожидается

Специалисты NOAA подтверждают: геомагнитная активность сохранится в спокойном состоянии, однако ближе к 23 августа есть веротность всплесков до слабой магнитной бури.

Таким образом, 22 августа большинство людей не почувствуют негативного влияния Солнца.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это не только явление, которое вызывает полярные сияния на Земле, но и фактор, оказывающий влияние как на технологии, так и на здоровье человека.

Ученые советуют в периоды повышенной геомагнитной активности больше отдыхать, соблюдать водный баланс, не перегружать себя физически и по возможности избегать стрессов. Простые меры помогают легче перенести такие дни.

В период сильных магнитных бурь на нашей планете могут возникать неполадки со связью и GPS-навигацией.

