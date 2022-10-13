Освобожденные из плена сейчас проходят медицинский осмотр.

В четверг, 13 октября, состоялся очередной обмен пленными с Российской Федерацией. Защитники Украины вернулись домой.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

"Наши возвращаются домой. ... Удалось освободить из плена 20 человек. Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойцов ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС", – сообщил он.

Видео дня

По словам Ермака, среди освобожденных из плена есть люди, которых россияне держали в Еленовке, где летом оккупанты совершили теракт, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Ребята сейчас проходят медицинский осмотр, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ожидают дети", – добавил глава главы ОПУ.

Освобождение украинцев из российского плена – важные новости

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена освободили 808 человек.

В частности, 11 октября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил сегодня о проведении очередного обмена пленными, в результате которого удалось освободить 32 наших воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Он отметил, что многие из этих людей считались пропавшими без вести.

29 сентября состоялся еще один обмен пленными – Украина вернула двух гражданских и четырех морских пехотинцев.

21 сентября из плена противника вернулись 215 воинов. Среди освобожденных, в частности, были 118 бойцов Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников и иностранцы, которые воевали за Украину, и которым оккупанты угрожали смертью.

Также из плена освободили пятерых командиров, они до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Вас также могут заинтересовать новости: