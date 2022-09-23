Руководство и известных бойцов полка "Азов" держали в одиночных камерах.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о состоянии освобожденных из плена украинских защитников и условиях их содержания в плену.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно физического и морально-психологического состояния освобожденных украинских защитников.

По словам Лубинца, многие уволенные имеют проблемы со здоровьем.

Видео дня

"Ребята рассказывали, что их держали в ужасных условиях. Очень малое количество пищи им предоставлялось. Ни разу они не видели представителей Международного комитета Красного Креста. Было ограниченное количество воды. И не давали средства личной гигиены", - отметил Лубинец.

Он добавил, что руководство и известных бойцов полка "Азов" держали в одиночных камерах.

"Я вчера общался с ребятами, которые рассказывали, что они более чем 120 дней были в "одиночке". Один даже не мог общаться. Он так и сказал, что" мне надо какое - то время - вспомнить, каково это - общаться с людьми, потому что я находился вообще сам", - сказал омбудсмен.

Он подытожил, бойцы нуждаются в медицинской помощи.

"Что касается психологического состояния, то могу тут сказать: ничего у Российской Федерации не получилось - поломать, сломать... Я не увидел ни одного нашего военнослужащего, который был бы сломан. Все как видели, что они уже дома, все улыбались, все благодарили", - рассказал Лубінець.

Он подчеркнул, что к бойцам в плену применялись пытки.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября с русского плена вернули 215 защитников Украины.

В Офисе президента Украины сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали территориальную целостность Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди обменянным есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

По словам генпрокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

Вас также могут заинтересовать новости: