На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухо и довольно жарко.

Накануне выходных, 22 августа, в Украине ожидается контрастная погода. На западе, севере и местами в центральной части Украины пройдут дожди, ливни, усилится ветер и похолодает местами до +18°...+24°. В то же время на юге, востоке и в большинстве центральных областей продолжится период сухой и жаркой погоды с температурой +30°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +22°, гроза.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +19°, ливень.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +15°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 22 августа ночью будет +16°, днем +19°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +20°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +19°. ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +19°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, гроза.

В Виннице завтра будет +18°...+25°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+18°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+31°.

В Одессе 22 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +31°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +32°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +17°...+31°.

В Краматорске завтра будет облачено с прояснениями, температура ночью +14°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +34°.

22 августа - праздник, приметы погоды

22 августа - день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: