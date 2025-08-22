Один из вариантов - отправка европейских войск в Украину с передачей Соединенным Штатам управления и контроля над ними.

Руководители вооружённых сил США и ряда европейских стран в четверг представили своим советникам по национальной безопасности варианты гарантий безопасности для Украины, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

"В заявлении Пентагона говорится, что американские и европейские специалисты по планированию разработали варианты военных действий для "надлежащего рассмотрения" советниками по национальной безопасности союзников", - говорится в статье.

Главы оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины провели несколько встреч в Вашингтоне со вторника по четверг. А источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио в четверг провёл телефонную конференцию со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить варианты, пишет издание.

Другой американский чиновник сообщил, что Рубио переговорил с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом, главой кабинета президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом, главой аппарата генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувеном и другими представителями национальной безопасности во Франции, Италии, Германии и Финляндии.

По данным источников Reuters, хотя окончательные детали ещё предстоит проработать, но европейские страны предоставят "львиную долю" любых сил, участвующих в гарантиях безопасности Украины.

Один из собеседников агентства отметил, что работа по планированию продолжается", добавив, что Вашингтон всё ещё "определяет масштаб своей роли".

"Источники Reuters сообщили, что одним из вариантов была отправка европейских войск в Украину с передачей Соединенным Штатам управления и контроля над ними. Авиационная поддержка США может осуществляться различными способами, включая предоставление Украине дополнительных систем ПВО и обеспечение бесполетной зоны с помощью американских истребителей".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины.

Также СМИ писали, что Соединенные Штаты будут играть лишь "минимальную" роль в гарантиях безопасности для Украины.

