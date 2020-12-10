Члены правительства поддержали предложение Минреинтеграции сохранить штатную работу всех КПВВ.

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе будут работать в штатном режиме во время усиленных карантинных ограничений, которые будут действовать в Украине с 8 по 24 января.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что при принятии решения о введении усиленных карантинных ограничений члены правительства поддержали предложение Минреинтеграции сохранить штатную работу всех КПВВ.

"Мы осуждаем блокирование работы КПВВ со стороны РФ как на админгранице с Крымом, так и в Донецкой и Луганской областях. Мы понимаем, что люди и так находятся в заложниках оккупационных режимов", - сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все, что от нас зависит, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие. И я искренне благодарен членам правительства за поддержку", - добавил он.

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Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23: 00.

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Автор: Светлана Закелова