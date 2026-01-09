Смогли заблокировать: командир полка 'Ахиллес' рассказал об успехах в Купянске

При этом РФ не прекращает попыток ухудшить ситуацию для украинских защитников на левом берегу реки Оскол.

Силам обороны Украины удалось переломить ситуацию в районе Купянска. Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ, в эфире "24 Канала".

"Забрали у противника инициативу, смогли заблокировать его на северных окраинах, чем сделали невозможной его инфильтрацию в сам город. По состоянию на сегодня в районе Юбилейного противник уже не фиксируется", – детализировал Федоренко.

Он добавил, что в "обозримой перспективе" Силы обороны могут полностью выбить российских захватчиков с правобережья Купянска. В то же время на левом берегу, по словам бойца, РФ пытается влиять на украинскую логистику через реку Оскол.

"Для того, чтобы нам обеспечить стабильную логистику и забросить необходимую провизию, живую силу, проводить эвакуацию, нам нужно пересекать реку Оскол. Для этого Силы обороны используют ряд переправ, которые враг пытается держать под огневым контролем. Осуществляет постоянные авиавылеты, наносит удары КАБами, ракетным вооружением, ствольной, реактивной артиллерией. А также многочисленное количество БПЛА противника направлено в район переправ", – рассказал о ситуации Федоренко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что РФ захватила населенные пункты в двух областях. Речь идет об Андреевке в Сумской области, а также Новомарково в Донецкой области. Кроме того, эксперты сообщили, что РФ продвинулись вблизи Майского Донецкой области.

В то же время в ВСУ захват россиянами Андреевки опровергают. Там заявили, что населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны.

