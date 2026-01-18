Асы своего дела: комбат рассказал, как на фронте работает российский 'Рубикон'

Но военный отметил, что наличие этого подразделения на войне заставляет украинских операторов дронов развиваться.

Когда элитные российские подразделения БПЛА типа "Рубикона" заходят на конкретное направление – ситуация для украинских защитников усложняется.

Об этом в интервью "Армия TV" рассказал Максим "Кондор" Богачук – командир 1 батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59 ОШБр СБС.

Что особенного в "Рубиконе"

"Сейчас на нашем направлении стоит "Рубикон". Когда заходит одно из таких подразделений на направление, это очень сложно. Это специалисты своего дела. Они обеспечены всем необходимым. И когда они работают, работать становится намного труднее", – сказал Богачук.

В то же время он признался, что чем больше развиваются российские пилоты БПЛА, тем сильнее становятся и украинские военные.

"Когда напротив тебя подразделение, которое ничего не может, ты особо не развиваешься. А когда напротив тебя подразделение, которое развивается и в некоторых моментах даже превосходит тебя, тебе хочется тоже развиваться и быть лучшим и выносить их логистику и пилотов больше, чем они делают это с твоими. И соответственно, чтобы твои подразделения могли выдохнуть, ты должен больше работать по их", – добавил Богачук.

О российском БПЛА "Молния"

Он также высказался о российском БПЛА "Молния". По словам военного, этот беспилотник продолжает оставаться дешевым средством поражения, однако он становится все более эффективным.

"Если раньше отработка "Молнии" – это радиус условно 100 м от точки, куда они целятся, то сейчас очень часто "Молнии" начали попадать в цель. И их можно использовать одна за другой. Даже часто они не представляют какой-то большой угрозы, но это больше подавляющий, сдерживающий фактор, потому что она постоянно в воздухе. Какая бы ни была погода, хорошая или плохая, она постоянно летит. Она летит достаточно далеко и несет довольно немаленький груз. Поэтому они развиваются, они не стоят на месте и пытаются не придумать что-то новое, а модернизировать то, что у них уже работает", – отметил Богачук.

Российский "Рубикон": важные новости

В ноябре 2025 года Financial Times писал, что "Рубикон" имеет большие финансовые ресурсы и примерно 5000 бойцов, которые специализируются на уничтожении украинской логистики и пилотов БПЛА.

Как отмечал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ Юрий Федоренко, в "Рубикон" набирают преимущественно молодых парней. Часто это бойцы, которых Россия готовит через псевдопатриотические организации для молодежи, начиная с 16-17 лет.

