Россия перекрыла основные пути в Крым из-за ударов ВСУ: в ISW оценили последствия

В ISW считают, что это свидетельствует о нарастании проблем с обеспечением российской группировки на юге.

Российское командование вынуждено ограничивать собственную логистику на оккупированных территориях из-за растущего давления со стороны Сил обороны Украины. После серии успешных ударов по транспортной инфраструктуре РФ запретила движение военных грузов по ключевым трассам, соединяющим территорию России с оккупированным Крымом. Аналитики Института изучения войны (ISW) оценили последствия такого решения для российской армии.

По данным украинской стороны, ограничения вступили в силу 7 июня. Под запрет попали сразу несколько важных логистических направлений.

Речь идет прежде всего об автомагистрали М-14 Ростов-на-Дону – Крым, которая проходит через временно оккупированные территории юга Украины и была одной из главных сухопутных артерий снабжения российских войск. Также ограничено движение по трассе А-291 "Таврида", соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь.

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По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, причиной стало установление украинскими силами эффективного огневого контроля над этими маршрутами.

Логистический кризис

Аналитики ISW считают, что решение российского командования стало прямым следствием украинской кампании по поражению логистических объектов оккупантов.

С весны 2026 года Силы обороны систематически атакуют железнодорожную инфраструктуру, склады, транспортные узлы и наземные линии снабжения на оккупированных территориях. В результате российское командование вынуждено менять маршруты снабжения своих войск и искать альтернативные пути доставки грузов.

Аналитики отмечают, что перекрытие ключевых трасс может существенно затруднить поставки боеприпасов, топлива и других ресурсов для российских подразделений на передовой.

Украина продолжает изоляцию Крыма

По мнению аналитиков, кампания по нанесению ударов по тыловой инфраструктуре РФ только набирает обороты. Она является частью более широкой стратегии Украины, направленной на изоляцию оккупированного Крыма и южной группировки российских войск.

В ISW считают, что дальнейшее разрушение логистических маршрутов может негативно повлиять на способность армии РФ поддерживать наступательные операции и удерживать оккупационные силы на юге Украины.

Крым – последние новости

Ранее сообщалось, что на фоне украинских ударов в Крыму уже наблюдаются проблемы с поставками топлива и отдельных товаров. Украинские военные продолжают последовательно усиливать давление на транспортную и логистическую систему оккупантов, пытаясь затруднить обеспечение российской группировки на полуострове.

Заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков отметил, что в последние дни логистика на территорию временно оккупированного Крыма крайне затруднена.

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