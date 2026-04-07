Силы обороны поразили нефтяной терминал в Ленинградской области РФ, – Генштаб

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

В ночь на 7 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" на территории страны-агрессора России.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что вражеский объект находится в населенном пункте Слободка Ленинградской области.

"Предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию "Транснефть-Балтика". Указанный объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, средства от функционирования которой идут на продолжение вооруженной агрессии против Украины", – отмечает Генштаб.

Видео дня

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в Ленинградской области РФ ударные беспилотники повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск.

В Генштабе ВСУ уточнили, что в результате поражения 5 апреля 2026 года порта "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000 с последующим возгоранием нефтепродуктов. РВСП-20000 – резервуар объемом 20 000 м³. Это типовая конструкция, которую используют для длительного хранения нефти, нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей.

В то же время во время удара 5 апреля ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" были повреждены элементы установок первичной переработки сырой нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов.

Порт в Приморске является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. По оценкам, он способен переваливать до 1 млн баррелей нефти в сутки, поэтому даже локальные повреждения могут повлиять на логистику экспорта.

