В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 26 украинских беспилотников.

В российском городе Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников произошел пожар на крыше жилого дома, в результате чего были эвакуированы 15 жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, передает Reuters.

"Самое главное, что никто не пострадал", - написал он.

По его словам, пожар удалось локализовать.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения ПВО якобы уничтожили за ночь 26 украинских дронов, среди которых 15 над Ростовской областью.

По словам Слюсара, дроны были сбиты в семи разных районах области, а их обломки повредили крыши и фасады нескольких жилых домов.

Как сообщили росСМИ, из-за атаки дронов в центре Ростова-на-Дону были повреждены по меньшей мере семь жилых домов.

Напомним, 24 августа в России заявили о массированной атаке БпЛА. В частности после атаки дронов и работы ПВО местные жители зафиксировали пожар в районе Курской АЭС.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе АЭС.

Также росСМИ сообщали, что украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Всего над портом было уничтожено 10 беспилотников.

"Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - добавил губернатор региона Александр Дрозденко.

