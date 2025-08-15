В пятницу утром Россию атаковали беспилотники, жители Сызрани Самарской области жаловались на множество дронов и взрывы. При этом в соцсетях пишут, что целью атаки был местный НПЗ.
В телеграм-каналах публикуют множество фотографий и видео, на которых, как утверждается, виден поджар в районе Сызранского НПЗ. На видео виден местный НПЗ и несколько очагов возгораний, а также большие столбы черного дыма. Также на видео слышно работу ППО.
При этом телеграм-канал SHOT пишет, что жители Сызрани после серии взрывов "увидели огонь и дым в районе местного предприятия".
При этом губернатор Самарской области подтвердил сообщения о налете украинских беспилотников на область, но ничего не сказал об ударе по НПЗ в Сызрани.
"Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников", — заявил он.
Сызранский НПЗ — один из самых больших в системе "Роснефти" и ключевой для южного Поволжья, пишет "Крымский ветер".
Онбеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и частично регионы Центральной России, также он поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах России.
Это третья атака на этот НПЗ. Предыдущие были в 2024 и феврале 2025 года.
Удары по России
Напомним, за день до этого дроны ударили по НПЗ Лукойла в Волгограде, там вспыхнул пожар.
А ранее украинские дроны ударили по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области.
Впоследствии эту информацию подтвердили и в Генштабе ВСУ. Там добавили, что было зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Примечательно, что ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".