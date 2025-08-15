Сызранский НПЗ — один из самых больших в системе "Роснефти".

В пятницу утром Россию атаковали беспилотники, жители Сызрани Самарской области жаловались на множество дронов и взрывы. При этом в соцсетях пишут, что целью атаки был местный НПЗ.

В телеграм-каналах публикуют множество фотографий и видео, на которых, как утверждается, виден поджар в районе Сызранского НПЗ. На видео виден местный НПЗ и несколько очагов возгораний, а также большие столбы черного дыма. Также на видео слышно работу ППО.

При этом телеграм-канал SHOT пишет, что жители Сызрани после серии взрывов "увидели огонь и дым в районе местного предприятия".

При этом губернатор Самарской области подтвердил сообщения о налете украинских беспилотников на область, но ничего не сказал об ударе по НПЗ в Сызрани.

"Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников", — заявил он.

Сызранский НПЗ — один из самых больших в системе "Роснефти" и ключевой для южного Поволжья, пишет "Крымский ветер".

Онбеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и частично регионы Центральной России, также он поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах России.

Это третья атака на этот НПЗ. Предыдущие были в 2024 и феврале 2025 года.

Удары по России

Напомним, за день до этого дроны ударили по НПЗ Лукойла в Волгограде, там вспыхнул пожар.

А ранее украинские дроны ударили по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Генштабе ВСУ. Там добавили, что было зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Примечательно, что ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

