Военный рассказал, что россияне отдыхали вместе с детьми на пляжах, которые были в пятнах нефтепродуктов.

Кинбурнская коса, которая является уникальным заповедником, фактически уничтожена российскими оккупантами. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Кинбурнская коса фактически уничтожена. Так же и заповедник "Аскания-Нова". Так, тревогу бьют экологи. Они обращались ко мне - просили эту тему озвучить, потому что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде", - заявил он.

По словам Плетенчука, Кинбурнская коса была уникальным местом, а ее уничтожение оккупантами - лишь часть экологического геноцида, о котором точно известно. Восстановится ли этот заповедник и когда, пока неизвестно.

"Вокруг Крыма так же боевые действия влияют, и на флору, и на фауну. Вспоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли. Потому что они чувствительны к взрывам, ко всему, что происходит вокруг", - подчеркнул он.

Представитель ВМС ВСУ также добавил, что к нему обращались экологи из Одесской области относительно пятен нефтепродуктов, которые добрались до одесского побережья после выбросов из-за аварии, которые потерпели в конце 2024 года два российских танкера в Керченском проливе. Это загрязнение было не столь ужасным, как во временно оккупированном Крыму и побережье РФ, однако нанесло определенный ущерб. По словам представителя, это загрязнение было неизбежным из-за специфики морского течения (против часовой стрелки). Россияне на пляжах, которые находятся в РФ, не просто переступали через "пятна" нефтепродуктов, они буквально "лежали в них вместе с детьми", добавил Плетенчук.

"Но море у нас - одно", - подчеркнул спикер.

Кинбурнская коса в оккупации

Напомним, Кинбурнская коса - песчаная коса, оккупированная РФ с 2022 года, оттуда ведется обстрел Очакова и т.д., из-за чего заблокировано движение из портов Херсона и Николаева. Сейчас коса - единственная оккупированная часть Николаевщины.

Она расположена в Николаевской области, в нескольких километрах от города Очаков. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Кинбурнская коса - составляющая природно-заповедного фонда Украины, в частности национального природного парка "Белобережье Святослава" и регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса". Это важное звено приморского экокоридора, до оккупации это было место массового птичьего гнездования.

