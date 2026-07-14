В Киеве после атаки РФ пострадала школа, горели склады: в ГСЧС показали последствия (фото)

Пострадавших не было.

Ночью россияне вновь атаковали Киев, в результате ударов в двух районах наблюдаются разрушения, столицу окутал дым. О последствиях атаки рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева и показали фото.

Так, спасатели отмечают, что из-за российской атаки возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города.

В частности, в Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Пожар ликвидирован. В то же время в сетях публикуют видео, на котором Киев окутан дымом – очевидно, от пожара именно на этих складах.

Видео дня

В Дарницком районе на месте попадания обнаружена воронка, повреждены окна школы-интерната.

Также на открытой местности горели автомобили, огонь уже потушен.

Кроме того, ещё по двум адресам зафиксированы падения обломков во дворе жилого дома и на частный дом.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", – отмечают спасатели.

Удары по Киеву – последние новости

В ночь на 11 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и авиационные ракеты, а также более 120 ударных беспилотников. Во время удара по Киеву украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Пострадали 10 человек, среди которых 11-летний мальчик.

В ночь на 6 июля произошел один из самых ужасных ударов по Украине, поскольку ни одна баллистическая ракета россиян не была сбита. Погибли как минимум 14 человек, еще около 60 получили ранения, среди них – маленькие дети.

В ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. В результате атаки погибли более двух десятков человек и около 100 пострадали.

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