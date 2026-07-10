ООН: Атаки России в последние месяцы привели к наибольшим жертвам среди гражданских с 2022 года

В июле сохраняется тревожная тенденция роста числа жертв среди гражданского населения.

В мае этого года было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения Украины по сравнению с любым другим месяцем с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила Розмари Дикарло, заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству, во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 июля.

"Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв среди гражданского населения Украины – погибших и раненых – в мае было выше, чем в любой другой месяц с начала конфликта [полномасштабного вторжения России в Украину – УНИАН]", – подчеркнула Дикарло.

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По её словам, предварительные данные за июнь свидетельствуют о ещё большем числе жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

"Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле", – отметила заместитель Генерального секретаря ООН.

При этом в целом с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года подтверждена гибель не менее 16 тыс. 402 гражданских лиц, в том числе 802 детей. Ранены 48 тыс. 428 гражданских лиц, в том числе 2 тыс. 948 детей.

"Эти цифры учитывают только подтвержденные потери. Фактические цифры, вероятно, значительно выше", – подчеркнула Дикарло.

Также она решительно осудила три волны массированных российских атак, осуществленных Россией 2, 6 и 8 июля.

В свою очередь заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко на этом заседании Совета Безопасности ООН заявил, что международному сообществу "необходимо положить конец параличу Совета Безопасности ООН в отношении преступлений России".

"Таким образом, мы еще раз призываем членов Совета Безопасности без дальнейших промедлений вынести на рассмотрение проект резолюции с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня", – подчеркнул Павличенко.

Вместе с тем дипломат отметил, что единственный путь для России должен заключаться в немедленном прекращении захватнической войны против Украины.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия активно продолжает наносить массированные удары по Украине, в том числе запускает баллистические ракеты. Эти удары приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, многоквартирных домов и уничтожению частного имущества украинцев.

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