ООН: Атаки России в последние месяцы привели к наибольшим жертвам среди гражданских с 2022 года

В мае этого года было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения Украины по сравнению с любым другим месяцем с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом заявила Розмари Дикарло, заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству, во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 июля.
"Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв среди гражданского населения Украины – погибших и раненых – в мае было выше, чем в любой другой месяц с начала конфликта [полномасштабного вторжения России в Украину – УНИАН]", – подчеркнула Дикарло.
По её словам, предварительные данные за июнь свидетельствуют о ещё большем числе жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.
"Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле", – отметила заместитель Генерального секретаря ООН.
При этом в целом с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года подтверждена гибель не менее 16 тыс. 402 гражданских лиц, в том числе 802 детей. Ранены 48 тыс. 428 гражданских лиц, в том числе 2 тыс. 948 детей.
"Эти цифры учитывают только подтвержденные потери. Фактические цифры, вероятно, значительно выше", – подчеркнула Дикарло.
Также она решительно осудила три волны массированных российских атак, осуществленных Россией 2, 6 и 8 июля.
В свою очередь заместитель Постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко на этом заседании Совета Безопасности ООН заявил, что международному сообществу "необходимо положить конец параличу Совета Безопасности ООН в отношении преступлений России".
"Таким образом, мы еще раз призываем членов Совета Безопасности без дальнейших промедлений вынести на рассмотрение проект резолюции с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня", – подчеркнул Павличенко.
Вместе с тем дипломат отметил, что единственный путь для России должен заключаться в немедленном прекращении захватнической войны против Украины.
Война в Украине
Как сообщал УНИАН, Россия активно продолжает наносить массированные удары по Украине, в том числе запускает баллистические ракеты. Эти удары приводят к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, многоквартирных домов и уничтожению частного имущества украинцев.