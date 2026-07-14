Впервые за месяц Воздушные силы сбили баллистику: 5 из 8 ракет

Россияне запустили по Украине 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области.

В ночь на 14 июля россияне атаковали Украину 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, из которых 5 были сбиты.

Об этом сообщили Воздушные силы. "В ночь на 14 июля противник нанес удар 8 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области, 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (район запуска – воздушное пространство ТОТ АР Крым) и 135 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированного Донецка, Гвардейское – оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а также падение обломков в 10 точках. Информация о двух баллистических ракетах уточняется.

Сбитие баллистических ракет россиян: новости

Как сообщал УНИАН, 6 июля советник министра обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов признал, что сбивать российские баллистические ракеты нечем. При этом он отметил, что Украина уже заключила контракты на поставку большого количества ракет для систем Patriot на будущее.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что эффективность сбивания противовоздушной обороной российских крылатых ракет остается высокой, но результат зависит от особенностей конкретной атаки – количества целей, направлений захода и типов вооружения.

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