По мнению бывшего офицера ВС ВСУ, Украине нужно усиливать эшелонированную систему ПВО.

Для создания эффективного ядерного зонтика ЕС в помощь Украине Франция должна разместить свои носители не в Германии, а ближе, например, в Польше. Такое мнение в эфире Radio NV высказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

По его словам, единственные воздушные носители ядерного оружия Франции - самолеты Rafale - могут работать на расстояние в 600 километров. Поэтому, если Франция разместит их в Германии, они не будут иметь для Украины никакого смысла, в лучшем случае едва доберутся до определенного приграничья Украины.

Он напомнил, что в Европе только две страны имеют ядерное оружие - Великобритания и Франция, но и они не владеют наземными пусковыми установками. Однако, по его мнению, если бы Франция согласилась разместить свои самолеты-носители ядерного оружия в Польше - это было бы "ядерное сдерживание":

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"В условиях того, что Россия размещает ядерное оружие в Беларуси, это было бы качественное противодействие".

По словам Храпчинского, Франция вышла из договоренности о небесном щите Европы, который был создан в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это произошло из-за того, что основное вооружение для защиты воздушного пространства, - системы Patriot, а Франция предлагает SAMP/T. По мнению эксперта, эта система гораздо интереснее Patriot в некоторых вопросах, но Франция пока не может выпускать комплексы SAMP/T в достаточном количестве.

"Если мы говорим, например, о европейском рынке ВПК, то он не имеет такого объединения как у Соединенных Штатов. Он долгое время был в пассивном состоянии... Я бы сказал, что главной задачей сейчас является развитие ВПК Украины, развитие европейского ВПК, объединение усилий. Например, мы можем передать некоторые тактические решения, а Европа нам - некоторые стратегические решения", - сказал Храпчинский.

Стратегические решения, по его словам, - это усиление систем ПВО, которые производят, например, концерны Франции и Германии. Специалист привел в пример тот факт, что недавно Ирландия передала Украине две радиолокационные системы (вероятно, Giraffe), которые важны для обнаружения воздушных целей. В то же время Россия существенно уменьшает высоты полетов, и поэтому надо создавать низковысотное радиолокационное поле.

"Мы сталкиваемся с тем, что эффективная эшелонированная система обороны, которую мы построили, может быть существенно уменьшена, а нам надо ее увеличивать. Да, есть положительные заявления со стороны Сил беспилотных систем о возможности перехвата дронами беспилотников ударных типа Shahed. Но надо понять, что на самом деле это нужно масштабировать. Так же как и со Starlink - у нас есть решение, но его надо масштабировать", - сказал специалист.

По его словам, все же сейчас Европа начинает "протирать глаза" в связи с действиями США, и в этом контексте надо говорить о создании европейской армии.

"И здесь я думаю, что Украине пора поделиться своим опытом и предоставить свои возможности. Если мы говорим о тактических средствах ведения боевых действий, в Украине их сейчас достаточно, потому что мы активно развили систему беспилотных авиационных комплексов, дронов, наземных роботизированных комплексов, беспилотников... Сейчас Украине активно надо начинать вести диалог с Европой по созданию совместных Вооруженных сил", - подчеркнул Храпчинский.

Может ли Европа защитить себя без помощи США

Как писал УНИАН, в Европе начинают понимать, что США больше не хотят быть главной гарантией безопасности ни для Украины, ни для континента в целом. В частности, об этом напомнил министр обороны США Пит Хегсет, который подчеркнул, что присутствие американских войск в Европе будет "не вечным".

Наибольшим проявлением новой потребности Европы является обсуждение по перевооружению армии, в том числе - об общеевропейском щите противовоздушной обороны, призванном заполнить пробелы в разрозненных системах ПВО и ПРО континента.

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