Российские оккупанты уже несколько дней пытаются прорваться в Николаев.

В Николаеве готовятся к новой атаке российских оккупантов.

К горожанам обратился глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают, большая колонна, по двум направлениям на подходе. Мужикам всем, готовьтесь, становитесь к оружию, будем палить их чем угодно. Они трусливые, видят сопротивление – сразу убегают. Сегодня встречаем. Всем хорошей ночи. Выходите, мужики, давайте им наваляем", – призвал он.

Позже он предупредил горожан, что по городу передвигаются спецмашины: "Ни в кого не стреляйте! Это НАШИ машины! У нас еще час-два. Если будет прорыв, я всем сообщу".

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мародерствуют российские ДРГ, а солдат люди гоняют палками.

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