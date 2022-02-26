ВСУ дают отпор оккупантам / фото УНИАН
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о ситуации в Киеве 26 февраля по состоянию на 4:26.
Об этом она сообщила в Facebook.
"ВСУ вытесняют ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) из Киева. Продолжаются бои", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, ночью 26 февраля в ряде районов Киева раздаются взрывы. На Берестейской оккупанты пытались захватить воинскую часть, но ВСУ дали им отпор. Сейчас неспокойно на правом берегу.