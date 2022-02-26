Очевидно, речь идет о воинской части В0331.

Ночью 26 февраля в украинской столице гремят взрывы, в некоторых районах завязались уличные бои.

Как сообщает в своем Телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, оккупанты сейчас бьют по воинской части в районе метро "Берестейская".