Боец с позывным "Дубок" заявил, что от него хотели денег за службу техником "в тылу". Вместо этого он - пехота, которая "физически не справляется".

Война Вооруженных сил Украины против России, к сожалению, не только о смелости и героизме. Человеческий фактор есть повсюду, некоторые просто наживаются опасностями и испытаниями, которые идут бок о бок с войной, и требуют взяток за "безопасные позиции" в тылу.

О соответствующей страшной реалии и проблеме нехватки "пехотной силы" в армии рассказали несколько бойцов ВСУ The Washington Post. В частности, военный с позывной "Дубок" воюет в составе пехоты, хотя мог бы быть в относительной "безопасности".

Как бывший инженер-электрик, у него была возможность служить техником в тылу ВСУ, но тогда за это попросили денег. "Чтобы получить эту работу, нужно платить взятки", - говорит он.

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В итоге, "Дубок" служит в батальоне 47-й механизированной бригады ВСУ и защищает Авдеевку. Этот участок фронта Украины считают едва ли не самым интенсивным по соотношению боестолкновений с РФ. "Дубок" говорит, что не может физически справиться с боевыми задачами, ведь ему уже не 20 лет.

Сейчас он как военный - достаточно опытный стрелок, но его буквально принуждением забрали в армию в 47-лет. Однажды "Дубок" просто вышел подстричься и попался троим военкомам.

"Ему приказали сесть в машину и два дня удерживали в темной комнате местного призывного пункта, пока он не подписал повестку", - пишет WSJ.

Как описал начало своей военной карьеры "Дубок": "Я подстригся в тренировочном лагере". Военный говорит, что идея служить его не пугала. Он не исключал для себя этого варианта, но не хотел попадать в армию именно таким образом. В то же время жалобу на своих "военкомов" он не написал. Мужчина не хотел создавать им проблем, ведь они учились в одной школе.

Сейчас Украине критически не хватает пехоты в армии: именно она является основной силой наступлений, и именно она, предсказуемо, больше всего теряет людей в боях. Наиболее мотивированные защищать родину украинцы уже давно ушли в армии: некоторые погибли, а некоторые продолжают борьбу, но войска "истощены", нужна ротация.

Украина полагается на призыв и мобилизацию нового "ресурса", чтобы фронт не зашатался в связи с потерями, но сама суть действующей системы призыва не позволяет сделать это эффективно, пишет WSJ. К такому мнению склоняется немало военных и аналитиков.

Значительная часть мужчин среднего возраста "защищена" от армии, благодаря коррупции, льготам, и "политической осторожности" властей Украины.

"Вдоль линии фронта непропорционально большая доля призывников - это мужчины среднего возраста, такие как "Дубок". Часто они попадают в войска из сел и небольших городков из-за того, что были слишком "бедны", чтобы купить себе "белый билет" на фронт", - говорится в репортаже издания.

В то же время "крепкие" солдаты-ветераны, которые противостоят РФ с начала "полномасштабной", а местами, еще с 2014 года, соглашаются: физически такая "мобилизационная сила" не соответствует ожиданиям.

"Качество замены не очень хорошее. Это сельские ребята в возрасте от 43 до 50 лет, иногда с проблемами со здоровьем", - заявил один из ветеранов пехоты, который служит под Авдеевкой.

Некоторые считают, что ввести "полную мобилизацию в Украине" - необходимость. Это горькое осознание особенно болезненно, когда ребята, уставшие в связи с боями на фронте, имеют возможность получить несколько дней отпуска и поехать в большие города - Киев или Днепр.

Об этом вспоминает один из операторов БПЛА. "Это необходимость. Мы не можем без этого обойтись", - констатировал он.

Зеленский заявил, что ему предлагают мобилизовать еще 500 тысяч

Накануне на своей пресс-конференции президент Украины назвал новую цифру: ему предлагают мобилизовать в армию еще 450-500 тысяч украинцев.

В частности, такое предложение звучало на Ставке Главнокомандующего. По словам Владимира Зеленского, это очень "серьезная цифра", поэтому он хочет услышать больше аргументов, прежде чем поддержать это.

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