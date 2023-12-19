Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, представили ли ему уже комплексный план по проведению мобилизации в Украине.
"Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они (военные – УНИАН) обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был на ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра", - отметил Зеленский.
Он отметил, что сказал на это, что ему нужно больше аргументов для того, чтобы поддерживать это направление.
"Потому что это вопрос, прежде всего, людей. Второе - это вопрос справедливости. Это вопрос обороноспособности и вопрос финансов. Что касается людей, - мне нужна конкретика. Потому что, что будет с миллионной армией Украины - очень мощной, я считаю, что будет с теми ребятами, кто каждый день там. По крайней мере, что с теми, кто два года там защищает наше государство", - подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что если же ротационные вопросы, вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план.
"И в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы: мне и обществу, прежде всего обществу. И поэтому они начали работать над этим планом. И я пока не увидел там демобилизации. Хотя я считаю, что это вопрос номер один", - подчеркнул президент.
Он добавил, что вопрос не в том, как будет называться этот процесс, а в том, чтобы этот процесс происходил – по-справедливости в отношении воинов.
"Им очень тяжело там. Неоднократно там был. Я очень хотел бы, чтобы наше военное руководство понимало все эти вызовы... если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные процессы. И это должно быть выполнено предметно, с конкретикой и с большим уважением к воинам", - сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен", поэтому он хотел бы понимания от премьер-министра и министра финансов относительно того, "а откуда деньги?"
Мобилизация в Украине - последние новости
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