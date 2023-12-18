Усталость и разочарование охватывают не только правительственные кабинеты Украины. У ВСУ есть план, но бюрократия срывает пути к победе.

В Украине бюрократия встала на пути победы - ВСУ сформировали план на зиму, но сомневаются. Из-за глупых задержек с оформлением документов, армию Украину уже "подвели" в районе Запорожской области.

Из-за неслаженности в действиях, беспокойство, которое иногда раздается в украинских "властных" кабинетах из-за войны, постепенно охватывает и фронт. О главных проблемах пишет AP.

Подробнее о случае на Запорожском направлении рассказал боец ВСУ Константин Денисов. Некоторые не зря называют современную войну с РФ "столкновением дронов". Они необходимы в большинстве кропотливых операций, нацеленных на освобождение Украины, подтвердил Константин.

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Но Украина с подготовкой операторов дронов "медлит". Его личный опыт таков: оформления необходимых документов от нескольких государственных учреждений пришлось ждать 7 месяцев 75 военным, которые могли бы это время потратить на ликвидацию россиян.

"Мы потеряли зря время", - констатировал он.

Его критику разделяют и другие командиры воинских частей. Они также жалуются на срыв в выполнении боевых задач из-за "дефицита" личного состава и задержек в ремонте дронов.

Между тем глава Минобороны Украины Рустем Умеров уверяет: у государства достаточно солдат и оружия, чтобы начать следующий этап боевых действий. "Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем ему следовать", - говорил Умеров в декабрьском интервью изданию.

В ВСУ также подтверждают, что "план" на эту зиму сформирован. По словам командира одной из ОМБр, находящейся на Бахмутском направлении, "Паркера", сейчас главное - не потери армию. То есть новая цель - сохранить жизнь как можно большему количеству украинских военных.

"Мы должны говорить четко... Этой зимой невозможно освободить Донецк или Бахмут, потому что их (оккупантов - УНИАН) слишком много", - сказал он.

Некоторые аналитики не исключают, что Украина, возможно, даже уступит РФ уже "освобожденными" территориями. В то же время ВСУ заставят Россию заплатить за каждый клочок земли непомерно высокую цену. Об этом говорит старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.

"Если Россия продолжит наступать, вероятный результат - она добьется незначительных территориальных достижений, но при этом понесет огромные потери", - считает он.

Есть предварительные данные о "жестокой" стратегии Киева

На прошлой неделе Bild со ссылкой на свои источники в ВСУ заявил, что Киев рассматривает новую "жестокую" стратегию против РФ. В 2024 году приоритет в деоккупации территории Украины несколько уступит по важности иной задаче: максимальному "убийству" оккупантов при собственных меньших потерях личного состава.

Bild писал, что Киев разочарован результатами контрнаступления, поэтому решил пойти другим путем. Некоторые аналитики уже оценили этот выбор, назвав его "контролируемым отступлением", которое предполагает срыв атаки РФ за счет ее многочисленных потерь.

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