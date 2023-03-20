Пятеро спасателей остаются в российском плену.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 68 спасателей, еще более 200 получили ранения.

Об этом рассказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук в эфире информационного телемарафона. "Сейчас погибли 68 спасателей, еще 201 сотрудник остается раненым", - сказал он, добавив, что спасатели подпадают под защиту Женевской конвенции, поскольку они безоружны и не участвуют в боевых действиях.

"Мы надеялись, что спасатели не будут погибать, что их не будут расстреливать, брать в плен. Но в первые дни войны мы поняли, что российский агрессор презирает международные нормы и правила", - рассказал он.

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Глава ГСЧС отметил, что во время проведения эвакуационных мероприятий в Ирпене и Буче, которые проводились совместно с полицией, спасателей брали в плен, а также у них забирали технику.

"При проведении эвакомероприятий из Мариуполя, на территории Запорожской области также отбирали технику, расстреливали технику, брали в плен. На сегодня у нас пятеро спасателей находится в плену", - добавил Крук.

Гибель спасателей в Украине

В марте прошлого года сообщалось об обстреле группы запорожских спасателей, которые приехали ликвидировать пожар после российского обстрела. Захватчики повторно обстреляли село, в результате чего погиб старший пожарный 4 Государственной пожарно-спасательной части Евгений Донец, еще пятеро пострадали.

В конце февраля этого года Россия атаковала Хмельницкий дронами-камикадзе, возник пожар. Когда на место прибыли спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Вследствие этого погибли двое пожарных.

Кроме того, украинские спасатели занимаются разминированием территорий. Зимой в Херсонской области на российской мине подорвались трое спасателей из Житомирщины.

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