Погибшие спасатели были из Житомирской области.

В субботу, 24 декабря 2022 года, во время разминирования территории в Херсонской области погибли трое спасателей из Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области, на вражеской мине подорвались и погибли прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куренной, водитель-сапер группы пиротехнических работ, а также младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков, водитель автотранспортного отделения.

Кроме того, по дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

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"Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины", – говорится в сообщении.

Разминирование Украины

На деоккупированной территории Харьковской и Херсонской областей будут использовать роботизированные комплексы для разминирования. В течение двух недель взрывотехников Нацполиции учили разминировать территории роботизированной техникой.

Кроме того, власти США к весне 2023 года сформируют и профинансируют работу 100 разминирующих команд в Украине. Представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре отметил высокую эффективность украинских саперов, которые с марта, обезвредили около 500 тыс. взрывоопасных предметов.

При этом он отметил, что украинцам нужны дополнительные учения, ведь среди саперов уже были потери во время работы.

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