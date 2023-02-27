Россия ночью атаковала территорию Украины дронами-камикадзе.

В ночь на 27 февраля МВД Украины потеряло двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука.

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Вместе с коллегами спасатели этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области.

"А потом враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия. Двое погибли. Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь", — написал глава МВД.

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Одного из погибших спасателей звали Владислав Дворак, он был командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части в Хмельницком. Второй погибший - Сергей Севрук.

Атака дронами на Хмельницкую область 27 февраля 2023

Утром 27 февраля глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что ночью российские оккупанты нанесли три удара по городу Хмельницкий.

Тогда сообщалось об одном погибшем и четырех раненых. Позже стало известно, что погиб еще один спасатель.

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