Советник министра внутренних дел считает, что Украина обязательно победит.

Украина и Россия провели уже три раунда переговоров. В результате удалось договорится только о гуманитарных коридорах, да и то лишь на бумаге. Армия РФ уподобилась нацистам, поэтому обстреливает маршруты эвакуационных колонн и мирных жителей. Однако совсем скоро переговоры будут другими, ведь на них согласится Путин. Так считает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его мнению, у президента РФ попросту не останется иного выхода.

"Путин — это фашист и нацист, он хорошо знает, что у нас люди в окружении в подвалах. Кроме Мариуполя, сложная ситуация в пригородах Киева. Люди там умирают страшной смертью без воды, еды и лекарства. В Харькове ситуация более-менее спокойная, город не оцеплен. В Киеве многие уже уехали", — заявил в эфире телемарафона "UAразом" Геращенко.

"Впереди борьба, но Путин уже проиграл. Россия утратила субъектность. Нам нужно подождать еще какое-то время, и Путин сам пойдет на переговоры. Мы воюем не только за весь мир, но и за Россию, которая столько лет в руках Путина", — продолжил Геращенко.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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