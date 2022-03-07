По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о результатах третьего раунда переговоров с Россией, которые прошли 7 марта на территории Беларуси.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров... По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал в Twitter Подоляк.

"На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет", - добавил Михаил.