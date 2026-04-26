Украине нужно оружие, способное 'достать' экономику РФ: эксперт о гарантиях безопасности

Для этой цели можно использовать американские ракеты дальнего действия.

В качестве гарантий безопасности Украине нужен условный и реальный предохранитель от повторного нападения России. Первым могло бы стать дальнобойное оружие. А вторым – обязательство США приступить к реальной защите Украины. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Рассказывая о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов, которые сделали бы невозможным новое нападение России на Украину, он сказал, что на Россию может повлиять передача Украине американского оружия большого радиуса действия:

"Конечно, стратегическое или ядерное оружие нам никто передавать не будет, поэтому речь может идти исключительно о ракетах большого радиуса действия. Например, те самые Tomahawk могут стать условным предохранителем".

Он добавил, что усилить гарантии безопасности мог бы принятый в США закон о союзе Украины и США, где будет сказано: "в случае нарушения, зафиксированного какой-либо авторитетной независимой третьей стороной – пересечения границы, обстрела и т. п., – США будут защищать своего союзника Украину".

"Причем, здесь все будет происходить не так, как записано в пятой статье устава НАТО – что в таком случае начинаются консультации. Нет. В этот момент происходит факт передачи оружия Украине или финансирования производства необходимого нам оружия, которое было бы способно разрушить экономику России", – уточнил он.

По его мнению, важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия знали, что такая статья существует, что она сработает автоматически, что "не будет такой ситуации, когда Трамп отказывается подписать какой-то документ, идет на отказ, заявляет, что предыдущие договоренности больше не действуют":

"Если такой предохранитель будет, если он будет висеть над головой России как дамоклов меч, думаю, это сработает".

Он добавил, что в подобном формате сейчас работает защита стран Балтии. Эксперт напомнил, что там расположен всего один батальон, который планируют расширить до бригады, но задача этого батальона – "героически погибнуть в случае, если на Балтию нападет Россия". В этом батальоне, по его словам, есть около десятка солдат из каждой страны Европейского Союза, а значит, агрессия против него будет автоматически расцениваться как агрессия против всех стран Европейского Союза: "В таком случае Россия автоматически начинает воевать не только с условной Латвией, а со всем ЕС".

Он добавил, что Украине нужен предохранитель такого формата. "Тогда, если Россия его переступает, для нее наступают определенные неотвратимые последствия. Я думаю, что такое сработает", – сказал эксперт.

Как писал УНИАН, во время переговоров с союзниками Украина отстаивает позицию о том, что контингент иностранных войск может стать одной из будущих гарантий безопасности. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, нужно понять, контингент какой страны готов разместиться и воевать в Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, Украине важно понимать, какой будет реакция партнеров, если агрессия россиян повторится. Он считает, что сильные гарантии безопасности невозможны без соответствующих систем ПВО. Он добавил, что если в Украине "будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы", то рисков будет меньше.

