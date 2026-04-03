Украина получила возможность усилить гарантии безопасности со стороны США, - пресс-секретарь МИД

На этой неделе состоялся очень важный разговор Зеленского с переговорной командой Трампа.

Новые обстоятельства создали для Украины окно возможностей для усиления будущего документа о гарантиях безопасности от США. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сказал в эфире телевизионного марафона "Единые новости".

В частности, у пресс-секретаря спросили, почему между представителями Украины и США снова проходят очередные раунды переговоров о гарантиях безопасности.

Новое окно возможностей

Как пояснил Тихий, ранее во время обсуждений темы гарантий безопасности для Украины со стороны США эти гарантии были доработаны практически до готового вида, но с тех пор несколько изменились ситуация и обстоятельства. В частности, он отнес к этим обстоятельствам ситуацию в Персидском заливе в связи с войной в Иране, а также некоторую демонстрацию возможностей Украины. Тихий подчеркнул:

"В связи с этими обстоятельствами сейчас дорабатывается документ о гарантиях безопасности с целью его усиления. То есть речь идет о том, что открылась определенная новая возможность доработать и сделать этот документ, наполнить его еще более сильными положениями".

Как отметил дипломат, на этой неделе состоялся очень важный разговор президента Украины Владимира Зеленского с переговорной командой президента США Дональда Трампа, а именно со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Они подробно это обсудили", - сказал Тихий.

Украинская команда дорабатывает документ по безопасности с новыми предложениями

"На данный момент (украинская) команда - это Буданов, Кислица, Гнатов, Сырский, то есть вся военная составляющая, - работает именно над тем, чтобы доработать это видение того, как этот документ, обновленный и усиленный, может выглядеть. Насколько я понимаю, в понедельник они планируют представить это президенту Украины. Президент будет рассматривать этот документ, как он выглядит. И после этого этот документ будет на следующей неделе передан американской стороне", - рассказал Тихий о логике процесса.

При этом американцы, в свою очередь, тоже должны рассмотреть этот документ, ознакомиться с тем, что именно добавила украинская сторона. И далее, как сообщил Тихий, после реакции американцев будет идти речь о следующих форматах встреч.

Украина ждет приезд американской делегации

"Действительно, наше приглашение для американской стороны остается открытым. Мы будем рады приветствовать их в Киеве, когда они будут готовы приехать. Знаю, что это действительно обсуждалось - возможность такого визита. С нашей стороны - мы будем рады их приветствовать. Но опять же, сейчас команда дорабатывает этот документ, чтобы показать президенту Украины. Он его рассмотрит, и на следующей неделе тогда это будет передано американцам. То есть трек живой, абсолютно развивается", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что все логично, потому что появилось, открылось окно возможности для того, чтобы усилить этот документ.

Что этому предшествовало

Как известно, 1 апреля Зеленский сообщил о хорошем разговоре со Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Также в телефонном разговоре принимали участие сенатор Линдси Грэм и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский выразил благодарность всем за работу по поиску правильных решений. Он заверил, что Украина ценит все усилия Америки, направленные на установление достойного мира. В то же время, по словам главы государства, было решено, что команды Украины и США будут оставаться в постоянном контакте в ближайшие дни, чтобы укрепить документ о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами.

Зеленский отстаивает позицию, чтобы Украина подписала с США соглашение о гарантиях безопасности до окончания войны.

