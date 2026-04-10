Зеленский назвал конкретные гарантии безопасности, необходимые Украине от Запада

Президент отметил, что не верит в то, что россияне не захотят снова вторгнуться в Украину.

Украине важно понимать, какой будет реакция партнеров, если агрессия россиян повторится. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя работу над гарантиями безопасности, передает корреспондент УНИАН.

"Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект. Важно, чтобы не было каких-либо слабых мест и ошибок. Вторая история – финансирование нашей армии, которое должно быть четко обеспечено", – сказал Зеленский.

Он добавил, что отдельно также обсуждается комплектация украинской ПВО. В частности, Украина просит внести в перечень передаваемого оружия те средства ПВО, которые показали себя эффективно во время войны на Ближнем Востоке и которые не были переданы Киеву ранее.

"Если мы говорим о сильных гарантиях безопасности, то это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном объеме. Кроме того, я не верю, что россияне не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше", – добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины – что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев передаст РФ подконтрольную часть Донецкой области. Зеленский тогда, в частности, заявлял, что хотя президент США Дональд Трамп и сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, однако он продолжает давить на Киев в вопросе мирных переговоров.

В то же время пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий отметил, что для Украины открылось новое окно возможностей для улучшения гарантий безопасности от США. По его словам, на это повлияли, в частности, война на Ближнем Востоке, а также демонстрация возможностей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: