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Компания Favbet в рамках акции "Киберпанк 2023" закупила 4 современных комплекса подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON-G6 (антидроновые ружья).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В ближайшее время комплексы будут переданы военным и начнут службу для защиты позиций от вражеских беспилотников.

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Антидроновые ружья украинского производства, отметили в компании.

"Таким образом Favbet не только помогает нашим защитникам эффективно противостоять российской агрессии, но и поддерживает отечественных производителей", - рассказали в компании.

Напомним, в целом усилиями Favbet и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation ВСУ получили более 190 автомобилей и более 80 дронов с начала полномасштабного вторжения.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании решения КРАИЛ от 05.04.2021 года под №137 с изменениями и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании решения КРАИЛ от 13.12.2022 года под № 433.