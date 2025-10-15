Украине оперативно могут передать десятки этих ракет, считает Игорь Романенко.

Сейчас есть несколько вариантов, как Украина может запускать крылатые ракеты Tomahawk, если они поступят от США. Такое мнение в эфире телемарафона высказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Технические преграды, что запускают с самолетов стратегических или кораблей и подводных лодок - это не соответствует действительности. Есть наземные пусковые установки, к тому же есть более сложные, из которых запускаются и Tomahawk и зенитные ракеты. Они тяжелые и, видимо, не целесообразны для Украины. А есть мобильные, поменьше, только под 4 Tomahawk. Но есть варианты и украинские. Мы уже видели, что запускали Storm Shadow/SCALP, с Су-24. И специалисты говорят, что можно доработать, чтобы Су-24 нес и запускал по два Tomahawk", - сказал Романенко.

Он также отметил, что в зависимости от количества ракет, они могут иметь либо попытку давить на Россию, либо реальную возможность повлиять на ситуацию на фронте.

"Это будет или давление на россиян и это будут десятки, сейчас речь идет о максимум 40-50. А чтобы это существенно смогло изменить ситуацию на фронте, заставить Путина выйти на остановку боевых действий - это должны будут сотни. Сотни нам не дадут, это точно, в начале. А вот о десятках, чтобы нажать и показать, что в перспективе могут быть сотни - такое американцы способны достаточно быстро сделать", - добавил Романенко.

Ракеты Tomahawk: важные новости

Ранее журналисты The New York Times писали, что Пентагон уже подготовился к передаче Украине ракет Tomahawk. Однако, отмечает издание, Украина имеет проблемы, поскольку у нее нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет.

Тем временем бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Европа боится последствий от возможной передачи Киеву ракет Tomahawk. Он отмечает, что большинство средств давления Путина уже были задействованы, поэтому единственный возможный "удар возмездия" - это оружие массового уничтожения.

