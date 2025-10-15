У Украины отсутствуют пусковые установки, а их передача приблизила бы США к прямому столкновению с РФ.

Только что завершив переговоры о мирном соглашении, призванном положить конец войне в Газе, президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить продажу Украине американских ракет "Томагавк", что даст Киеву возможность наносить дальние удары по территории России.

Именно таких заявлений и ждет президент Украины Владимир Зеленский, готовясь к визиту в Белый дом в пятницу, 17 октября. "Он хотел бы получить "Томагавки". У нас их много, — сказал Трамп о Зеленском. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин уже предупреждал, что такая продажа станет сигналом "качественно нового этапа эскалации", пишет The New York Times.

Сообщается, что угрозы Трампа поставить Украине ракеты — вне зависимости от того, выполнит он их или нет, — отражают его растущее раздражение в отношении Путина, который отказывается идти на уступки, "несмотря на громкие дипломатические усилия Трампа".

Видео дня

Пентагон уже подготовил планы продажи или передачи "Томагавков", если Трамп отдаст соответствующий приказ. Однако передача этого вооружения сопряжена с серьезными трудностями, в том числе с тем, что у Украины нет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет, пишет СМИ.

Чтобы использовать "Томагавки", Украине потребуется американская установка Typhon — а этот шаг, по словам военных, приблизит США к прямому столкновению с Россией. К тому же, остается неясным, сколько ракет могут предоставить США, как Украина будет их безопасно хранить и какой эффект окажет ограниченное количество этого вооружения.

В материале также говорится, что серьезную озабоченность вызывает и риск дальнейшей эскалации с Россией — об этом вновь напомнил Кремль, предупредив Вашингтон о недопустимости передачи Украине дальнобойного оружия.

"Сейчас действительно очень драматичный момент, поскольку напряжение растет со всех сторон", - отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как давление может изменить ситуацию

В последние дни Трамп намекал, что одной лишь угрозы отправить Украине "Томагавки" может быть достаточно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Он добавил, что собирается лично обсудить этот вопрос с российским лидером:

""Томагавк" — это невероятное оружие. И России это не нужно. Если война не будет закончена, мы можем это сделать. Может, не сделаем. А может, и сделаем".

Трамп чувствует уверенность в своей способности оказывать давление на страны для заключения мирных соглашений после успешных переговоров, направленных на завершение войны в Газе.

Согласно новой финансовой схеме, согласованной ранее, страны — члены НАТО теперь покупают американское оружие и боеприпасы, а затем передают их Украине. Уже профинансированы четыре таких пакета вооружений и техники на общую сумму около 2 миллиардов долларов при участии Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Германии и Канады.

Во времена администрации Байдена Белый дом с большой осторожностью оценивал, как Путин может отреагировать на каждую новую систему вооружений, поставляемую Украине. Поставки оружия с все большей дальностью действия, как считали тогдашние чиновники, повышали риск втягивания НАТО в войну.

С дальностью более 1600 километров ракеты "Томагавк" могут лететь в пять раз дальше, чем тактические ракетные комплексы ATACMS, которые Байден в итоге согласился передать Киеву в 2023 году.

На недавней встрече международных экспертов по внешней политике в Сочи Путин похвалил Трампа, но предупредил, что поставка Украине ракет "Томагавк" станет "новым этапом эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США".

Эксперт по Европе из Совета по международным отношениям Лиана Фикс отметила, что то, дойдет ли Трамп до реализации сделки, "зависит от того, сможет ли Путин убедить Трампа, сказав: "Ты не можешь этого сделать, это приведет к ядерной войне"".

С другой стороны, подчеркнула она, мир наблюдает скоординированную кампанию давления со стороны Европы, которая стремится подтолкнуть США к более активной поддержке Украины, считая, что только решительное и объединенное давление на Россию может заставить кремлевского диктатора остановить войну.

В течение последних месяцев Трамп все чаще дает понять, что склонен предоставить Украине это оружие, предупреждая, что Путин движется по неправильному пути.

"Ему нужно действительно закончить эту войну. Вы знаете, в России сейчас длинные очереди за бензином. Его экономика рухнет, а я бы хотел, чтобы у него все было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с Путиным, но он просто не хочет заканчивать эту войну, и, думаю, это заставляет его выглядеть очень плохо", - подчеркнул Трамп.

Другие новости о передаче ракет "Томагавк" Украине

Ранее УНИАН сообщал, что передача этих ракет означала бы значительное усиление поддержки Украины со стороны США. В пятницу Трамп и Зеленский собираются обсудить, как дальнобойные ракеты "Томагавк" могут помочь усадить Путина за стол переговоров.

В свою очередь, есть самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который вышел с заявлением о том, что передача "Томагавков" может закончиться ядерной войной. И что эти ракеты якобы "не решат проблем".

Вас также могут заинтересовать новости: