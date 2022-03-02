Они осудили вторжение в Украину.

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в Москве выступил с осуждением развернутой против Украины войны и призвал Владимира Путина немедленно вывести оттуда войска.

В письме к президенту России депутаты назвали вторжение в Украину катастрофой, сообщает ВВС.

"Это путь к деградации и обнищанию страны. Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб", - говорится в обращении.

Ранее с антивоенным заявлением также выступил Совет депутатов московского округа Хамовники.

Напмоним, в Москве задержали детей (в возрасте от 7 до 11 лет) за протест против войны в Украине. На распространенных в сети фото трое детей и двое мам в отделении.

Вас также могут заинтересовать новости: