Дети держали нарисованные собственноручно плакаты "Нет войне".

В Москве задержали детей (в возрасте от 7 до 11 лет) за протест против войны в Украине. На распространенных в сети фото трое детей и двое мам в отделении.

Известно, что детей задержали 1 марта под украинским посольством. В руках малышня держала нарисованные собственноручно плакаты с надписью "Нет войне".

Их задержала полиция и отправила в автозак. Сейчас дети с их родителями находятся в полиции, их оставляют на ночь.

"У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей кричат, угрожают лишить родительских прав", – рассказывают очевидцы.

Как сообщалось, по состоянию на день 1 марта ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов - 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ - 846 ед., арт. систем - 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА - 3 ед., АТТ - 305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров - 2.

Вас также могут заинтересовать новости: