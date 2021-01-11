Когда-то село было местом боев.

Журналисты рассказали историю села Катериновка на Луганщине вблизи оккупированного Первомайска, которое сначала было "серой" зоной, потом стало местом боев, а позже – демилитаризованной зоной.

Читайте такжеНа Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военныйКак говорится в сюжете ТСН, в поселке живет две сотни человек, а еще растут дети, которые ни дня в жизни не жили без войны.

Отмечается, что село Катериновка – это место, где очень хорошо видно оккупирован территорию – просто с улицы.

"Здесь сине-желтые флаги на столбах, один магазин на две сотни жителей и самое главное место сбора местных – сельский клуб. Внутри две недели как поменяли простреленные окна, обновили обвален обстрелами крышу", – говорится в сюжете.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН