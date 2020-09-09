Террористы снова грозятся открыть огонь.

Боевики "ДНР" второй раз "перенесли" анонсированный на утро 10 сентября обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на фейковую организацию "МИД ДНР".

Террористы, как и ранее, утверждают, что ВСУ якобы нарушили условия перемирия, выкопав траншеи.

"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако, до настоящего времени представители данной международной организации (ОБСЕ, - УНИАН) не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", - говорится в сообщении.

Они также предлагают провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября. На нем хотят обсудить ситуацию в районе Шумов под Горловкой (Донецкая область).

Ситуация в районе Шумов и угрозы боевиков: все подробности

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить "указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не произошел. Украина из-за угроз Пушилина созывала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин перенес дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

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Автор: Юрий Годован